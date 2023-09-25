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İyi Parti'de kulisleri karıştıran Muharrem İnce sürprizi! İstanbul adayı mı olacak?

İyi Parti'de kulisleri karıştıran Muharrem İnce sürprizi! İstanbul adayı mı olacak?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) adayı olacağı iddiaları bir anda gündem yarattı. Söz konusu iddialarla ilgili İnce'yle görüştüğünü açıklayan eski Devlet Bakanı Dr. Masum Türker, İnce'nin söylediklerini canlı yayında aktardı.

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Yerel seçimlere doğru geri sayım başlarken, muhalefet cephesinde hareketli günler yaşanıyor. Değişim tartışmalarının yaşandığı CHP'de il kongreleri sürerken, 81 ilde aday çıkaracağını duyuran İYİ Parti'de ise büyükşehir adayları merak konusu oldu.

Özellikle Ankara ve İstanbul'da İYİ Parti'nin göstereceği adaylar merakla beklenirken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili ortaya atılan bir iddia gündem yarattı.

İstanbul adayı mı olacak?

Kulislerde İnce'nin İYİ Parti'nin İstanbul adayı olacağı konuşulmaya başlandı.

Söz konusu iddialar bir anda kulislerde hareketlilik yaşanmasına neden olurken, konuyla ilgili İnce cephesinden açıklama geldi.

İnce'den jet açıklama geldi

TV100'deki canlı yayına konuk olan Eski Devlet Bakanı Dr. Masum Türker, adaylık iddialarını İnce'ye sorduğunu açıkladı.

Dr. Masum Türker'in açıklamaları şöyle:

"Ben Muharrem İnce'ye adaylık iddialarını sordum. Dedim ki 'Sayın Mehmet Sevigen, Meral Akşener'in göstereceği sürpriz aday siz olabilirsiniz diye tahminde bulunmuş bir televizyon programında'. O da bana şu yanıtı verdi: 'Öyle bir konu yoktur. Saygılar"

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