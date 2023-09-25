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Ukrayna: Rusya, Odessa'da liman ve tahıl depolarını vurdu

Ukrayna: Rusya, Odessa'da liman ve tahıl depolarını vurdu

Rusya'nın, gece Ukrayna'nın Odessa bölgesine insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle düzenlediği saldırıda, liman altyapısı ve tahıl depolama tesislerinin hasar gördüğü bildirildi.

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Ukrayna Güney Savunma Komutanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna geneline İHA ve füzelerle saldırı düzenlediği belirtilerek, Odessa bölgesine 19 "Şahed" tipi İHA ve 2 "Oniks" süpersonik füzesi gönderdiği belirtildi.

Rus ordusunun, Ukrayna geneline düzenlediği saldırılarda 12 Kalibr seyir füzesi kullandığı da aktarılan açıklamada, "19 İHA ve 11 'Kalibr' füzesi, hava savunma sistemlerince vuruldu. Bir 'Kalibr', Mıkolayiv ve Kirovograd bölgeleri üzerinde düşürülürken, büyük çoğunluğu Odessa bölgesi üzerinde imha edildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rus güçlerinin Odessa bölgesinin liman altyapısını vurduğuna işaret edilerek, Odessa deniz terminalinin önemli ölçüde hasar gördüğü, faaliyet dışı olan terminalin otelinde yangın çıktığı ve alevlerin itfaiye ekiplerince hızlı şekilde söndürüldüğü kaydedildi.

Ayrıca "Onisk" füzeleriyle tahıl depolama tesislerinin tahrip edildiği, saldırıda yaralanan olmadığı bilgisi paylaşıldı.

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