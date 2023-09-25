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Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'de 2 futbolcunun ismini verdi: Bunlar seni şampiyon yapmaya geldiler

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'de 2 futbolcunun ismini verdi: Bunlar seni şampiyon yapmaya geldiler

Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı Alanyaspor maçını değerlendiren yorumcu Rıdvan Dilmen, "Öndeki iki oyuncun 72 (Tadic, Dzeko) yaşında. Bunlar seni şampiyon yapmaya geldiler. Ne kadar ekonomik kullanabilirsen kullanacaksın" dedi.

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Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Alanyaspor mücadelesinden tek farklı galibiyetle ayrılarak yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.

Karşılaşmanın ardından mücadeleye dair değerlendirmelerde bulunan isimlerden Rıdvan Dilmen Sarı-Lacivertliler için oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulunurken, Galatasaray örneği verdi. İşte Dilmen'in açıklamaları:

Seni şampiyon yapmaya geldiler

Fenerbahçe'nin ideal 11'ini bulduğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, "Bazı oyuncuları Avrupa maçlarında dinlendireceksin. Öndeki iki oyuncun 72 (Tadic, Dzeko) yaşında. Bunlar seni şampiyon yapmaya geldiler. Ne kadar ekonomik kullanabilirsen kullanacaksın" dedi.

Öndeki baskıyla rekoru yapacaktır

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın 12 maç kazandığına vurgu yapan Dilmen, "Bitti. İsmail Kartal'ın 11'i belli. Geçen sene gazeteciler 11'i bulmak için hesap yapıyorlardı. Perşembe, Başakşehir maçıyla öndeki baskıyla rekoru yapacaktır" diye konuştu.

Galatasaray örneği

Fenerbahçe'nin 5 maçının 4'ünü tek farkla kazandığını hatırlatan Rıdvan Dilmen, "5 maçın 4'ünü tek farkla kazanmak da hünerdir. Geçen sene Galatasaray da 7 veya 8 maçı tek farkla kazandı. Fenerbahçe de daha da farklı gideceği maçlar olacaktır. Geçen sene 86 gol atan Fenerbahçe'den bu kadar gol atmayı kimse beklemesin. Çok fazla maç oynayacak olmasına karşın. Ama geçen seneki kadar da gol yemez.

Helal olsun

Szymanski bu maçta fazla görülmedi. İrfan Can'ın da maç ritmi iyi değildi. Ama bu ritmi oynaya oynaya kazanacaklar. Fred dinlenecek, dinlenmesi gereken bir dönem. Szymanski'yi oynat. Sürekli depar atan Ferdi ve Osayi'yi de. İsmail Kartal helal olsun iyi işler yapıyor" ifadelerini kullandı.

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