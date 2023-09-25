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Korkunç kaza! Sürücü araçtan uçtu, vücuduna demir korkuluk girdi!

Korkunç kaza! Sürücü araçtan uçtu, vücuduna demir korkuluk girdi!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, demir korkuluklara çarpan ve uçurumda asılı kalan araçtan fırlayan sürücü, vücuduna saplanan demir korkulukla hastaneye kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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İzmir istikametinden ilçe otogarına seyir halindeki Hikmet Beldek idaresindeki 09 ACA 662 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü araçtan fırladı ve vücuduna demir boru korkuluk saplandı.

Olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası İtfaiye Grup Amirliği, 112 ambulans ve trafik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücünün vücuduna saplanan demir boruyu vücuduna yakın bir bölümden kesti. İtfaiye ekipleri, ağır yaralanan sürücüyü vücuduna saplanan boru ile birlikte ambulans ekiplerine teslim etti.

Ağır yaralanan sürücü ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Beldek hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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