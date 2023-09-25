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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ilahiyatçı Ayşe Sucu 64 yaşında başını açtı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ilahiyatçı Ayşe Sucu 64 yaşında başını açtı

İYİ Parti Genel Başkan yardımcısı Ayşe Sucu başörtüsünü çıkardı. Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları eski başkanı ve İyi Parti Parti İçi Eğitim Başkanı Ayşe Sucu (64) İYİ Parti toplantısına başı açık olarak katıldı. 64 yaşında başını açan ilahiyatçı yazar Ayşe Sucu sakın kendini nasıl savundu.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve ilahiyatçı yazar Ayşe Sucu, 64 yaşından sonra başörtüsünü çıkardı. Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları eski başkanı olan Ayşe Sucu, İYİ parti toplantısına başı açık olarak katıldı. İYİ Parti'nin Parti İçi Eğitim Başkanı olan Ayşe Sucu, başını yarım örtüyordu.

Sucu, başörtüsüyle ilgili şöyle demişti: "Bir kadın kendisini nasıl dindar hissediyorsa, nasıl rahat hissediyorsa, kendini öyle ifade etmesi gerekiyor. Kuran-ı Kerim'de başörtüsü ile ilgili ayette örtünme şekliyle ilgili bir açılım yok, 'illa şöyle örteceksin, pardösü giyeceksin, şalvar giyeceksin' diye bir ibare var mı, yok. Türkiye'de yıllardır her insanı kendimiz gibi görmek istiyoruz. Asıl olan örtünmek midir, yoksa o örtünün arkasındaki manayı idrak ederek o bilinci oluşturmak mıdır?" demişti.

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