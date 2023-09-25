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Yunanistan'da ana muhalefet partisi lideri belli oldu

Yunanistan'da ana muhalefet partisi lideri belli oldu

Yunanistan'ın ana muhalefet partisi SYRIZA'nın yeni lideri Stefanos Kaselakis oldu. Kaselakis, Efi Ahçioğlu'nu yaklaşık yüzde 10 farkla geride bırakarak liderlik yarışını kazandı. Ahçioğlu, Kaselakis'i arayarak tebrik etti.

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Stefanos Kaselakis, Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) yeni lideri oldu. İlk turu 17 Eylül'de yapılan başkanlık seçimlerinde Kaselakis ve Efi Ahçioğlu ilk ikiye kaldı. 24 Eylül'de gerçekleştirilen ikinci turda SYRIZA liderliği için yarıştılar. SYRIZA'dan sandıkların tamamı açılmadan yapılan açıklamaya göre, Kaselakis liderlik yarışında Ahçioğlu'nu yaklaşık yüzde 10 farkla geride bıraktı. Ahçioğlu, Kaselakis'i telefon ile arayarak tebrik etti.

Stefanos Kaselakis, daha önce milletvekilliği veya bakanlık görevinde bulunmamıştı. SYRIZA ile 2021 yılında tanışmıştı.

2015 yılında SYRIZA'yı iktidara taşıyan eski lider Aleksis Çipras'ın davetiyle Kaselakis, Mayıs ve Haziran 2023 genel seçimlerinde milletvekili adayı olarak görev alınmıştı, ancak parlamentoya girememişti. Matematikteki üstün başarısı nedeniyle tam burslu öğrenci olarak 14 yaşında ABD'ye göç eden Kaselakis, finans ve ekonomi eğitimi aldı. 35 yaşında kendi deniz taşımacılığı şirketini kurmadan önce bir süre Goldman Sachs'ta çalıştı.

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