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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 2 zanlı yakalandı!

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 2 zanlı yakalandı!

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik operasyon düzenlendi.

Suriye'de bulundukları dönemde silahlı terör örgütü DEAŞ'ın içinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 2 zanlının, merkez Kocasinan ilçesindeki adreslerinde arama yapıldı.

Aramada, birçok dijital materyale el konuldu, 2 şüpheli yakalandı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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