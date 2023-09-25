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Arabasının devrini yapamayan öğretmen dehşet saçtı!

Arabasının devrini yapamayan öğretmen dehşet saçtı!

Kocaeli’nin Derince ilçesinde aracını sattığı kişilere 2 yıldır devir yapamayan M.A. isimli kişi dehşet saçtı. Öğretmen olduğu belirtilen kişi, aracını teslim edemediği kişiyi silahın kabzasıyla başından yaraladı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Derince’de bulunan bir kurs merkezinde yaşandı. Kursun yetkilisi ve öğretmen M.A., 2 yıl önce Kahramanmaraşlı depremzede M.A.'ya araç sattı. İddiaya göre kursun sahibi, aracını sattığı şahıslara 2 yıldır devrini gerçekleştirmedi.

Öğretmen M.A., bugün M.A. ile yakınlarını kursa çağırarak konuşmak istediğini söyledi. Kursa giden M.A.'yı odaya kilitleyen öğretmen, onu darp ederek silahla saldırdı.

Silahın kabzasıyla başından yaralanan ve kanlar içinde kalan M.A. neye uğradığını şaşırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan M.A., hastaneye kaldırıldı. Zanlının iki yıldır sürekli depremzede aileyi oyaladığı, daha önce de makasla saldırdığı iddia edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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