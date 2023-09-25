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İstanbul'da tartıştığı adamı zıpkınla vurdu

İstanbul'da tartıştığı adamı zıpkınla vurdu

İSTANBUL Yeşilköy Sahilinde bir şahıs tartıştığı kişiyi bacağından zıpkınla vurdu. Talihsiz adam bacağında zıpkınla hastaneye kaldırıldı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Bakırköy Yeşilköy sahilinde meydana geldi. İddiaya göre sahilde alkollü oldukları iddia edilen iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken şahıslardan biri yanında bulunan zıpkınla şahsı bacağından vurdu. Yaşananları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adama ilk müdahaleyi bulunduğu yerde yaptı.

Daha sonra yaralı şahıs bacağında ki zıpkınla beraber hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise zıpkınlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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