Fenerbahçe'nin golü çok tartışıldı! Ofsayt var mı? Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'dan flaş sözler
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'u İrfan Can'ın tek golüyle mağlup ederek 5'te 5 yaptı ve liderliğini devam ettirdi. İrfan'ın golü öncesindeki ofsayt pozisyonu tartışmalara sebep oldu.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı ve 1-0 mağlup oldu.
Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, bir önceki lig maçının kadrosuna göre ilk 11'de üç değişikliğe gitti.
Teknik direktör Kartal, Bitexen Antalyaspor karşılanmasının ilk 11'inde yer alan ancak Alanyaspor kadrosuna teknik heyet kararıyla alınmayan Serdar Aziz ve Miha Zajc ile sakatlığı bulunan Cengiz Ünder'in yerine, İsmail Yüksek, Dijiku, İrfan Can'a forma verdi.
İsmail Kartal, Alanyaspor karşısında Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Edin Dzeko ilk 11'ini sahaya sürdü.