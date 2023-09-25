Fenerbahçe'nin golü çok tartışıldı! Ofsayt var mı? Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'dan flaş sözler

Teknik direktör Kartal, Bitexen Antalyaspor karşılanmasının ilk 11'inde yer alan ancak Alanyaspor kadrosuna teknik heyet kararıyla alınmayan Serdar Aziz ve Miha Zajc ile sakatlığı bulunan Cengiz Ünder'in yerine, İsmail Yüksek, Dijiku, İrfan Can'a forma verdi.