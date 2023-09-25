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Borsa İstanbul'da yeni dönem başlıyor! Düzenlemeler bugün yürürlüğe giriyor

Borsa İstanbul'da yeni dönem başlıyor! Düzenlemeler bugün yürürlüğe giriyor

Borsa İstanbul'un açıklamasına göre açılış seansının işleyişi ile ilgili yeni kararlar bugün devreye giriyor.

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Borsa İstanbul'da bugün yürürlüğe girecek olan düzenlemelerle birlikte pay piyasası ve VİOP'ta uygulanmakta olan açılış seansı işleyiş esaslarında değişikliğe gidildi. Bu kapsamda ilk olarak pay piyasasında, paylarda açılış seansının emir toplama aşamasının son 5 dakikası hariç olmak üzere emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesine karar verildi.

Ayrıca, pay piyasasında açılış seansına dahil olan pay dışındaki sermaye piyasası araçlarında açılış seansının emir toplama aşamasının tümünde emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesi kararlaştırıldı.

Pay piyasasına ilişkin açılış seansı ile ilgili olarak son olarak Yıldız Pazar'da, Ana Pazar'da ve açılış seansına dahil olan pay dışındaki sermaye piyasası araçlarında açılış seansında piyasa ve piyasadan limite emir türlerinin iletilebilmesine karar verildi.

VİOP tarafında ise tüm sözleşmelerde açılış seansının emir toplama süresinde emirlerde iptal, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesi kararlaştırıldı. Düzenlemeler, bugün devreye girecek.

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