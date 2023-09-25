Hafize Gaye Erkan'dan flaş açıklamalar! TL talebini artıracağız, enflasyonu 2024'te...
Merkez Bankası Kur Korumalı Mevduat'ta asgari faiz zorunluluğunu kaldırdı. "-Türk lirası varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi arttırmaya kararlıyız" diyen Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2024'te dezenflasyon tesis etmekte kararlıyız" mesajı verdi.Abone ol
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Türk lirası dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında asgari faiz zorunluluğunu kaldırdı. Bu kararın İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu Toplantısı Açış konuşmasını yapan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan flaş açıklamalar geldi. İşte Erkan'ın verdiği mesajlar..
-Türk lirası varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi arttırmaya kararlıyız.
-Öncü göstergeler, yerli ve yabancı yatırımcıların portföylerindeki Türk lirası varlıkların payını artırmaya başladığına işaret etmektedir.
-Son dönemdeki düzenlemelerimiz Türk lirası mevduat payının arttırılmasını hedeflemektedir.
-2024 yılında dezenflasyonu tesis etmeye yönelik yol haritamızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.
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