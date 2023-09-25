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Hafize Gaye Erkan'dan flaş açıklamalar! TL talebini artıracağız, enflasyonu 2024'te...

Hafize Gaye Erkan'dan flaş açıklamalar! TL talebini artıracağız, enflasyonu 2024'te...

Merkez Bankası Kur Korumalı Mevduat'ta asgari faiz zorunluluğunu kaldırdı. "-Türk lirası varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi arttırmaya kararlıyız" diyen Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2024'te dezenflasyon tesis etmekte kararlıyız" mesajı verdi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Türk lirası dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında asgari faiz zorunluluğunu kaldırdı. Bu kararın İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu Toplantısı Açış konuşmasını yapan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan flaş açıklamalar geldi. İşte Erkan'ın verdiği mesajlar..

-Türk lirası varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi arttırmaya kararlıyız.

-Öncü göstergeler, yerli ve yabancı yatırımcıların portföylerindeki Türk lirası varlıkların payını artırmaya başladığına işaret etmektedir.

-Son dönemdeki düzenlemelerimiz Türk lirası mevduat payının arttırılmasını hedeflemektedir.

-2024 yılında dezenflasyonu tesis etmeye yönelik yol haritamızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.

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