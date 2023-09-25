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İstanbul'da 3 ton istavrit balığına el konuldu, 6 kişiye ceza yağdı

İstanbul'da 3 ton istavrit balığına el konuldu, 6 kişiye ceza yağdı

İstanbul Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde yapılan denetiminde boy yasağına aykırı avlanan 3 ton istavrit balığına el konuldu. Boy yasağına aykırı satış yapacak 6 kişiye 99 bin 366 TL ceza kesildi.

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Beylikdüzü ilçesinde bulunan Gürpinar Su Ürünleri Hali’nde 22 Eylül Cuma günü boy yasağı denetimi yapıldı. İstanbul İl Tarım Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan denetime, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü,
Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, Gürpınar Karakol Komutanlığı, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği Personelleri katıldı.

Denetim de 204 kutu içerisinde bulunan yaklaşık 3 ton İstavrit balığına boy yasaklarına aykırı avlanıldığı için el konuldu. Boy yasağına aykırı satış yapacak 6 kişiye 99 bin 366 TL ceza kesildi.

El konulan su ürünleri mülkiyeti kamuya geçirme kararı alınarak sosyal yardım kurumlarına bağışlandı.

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