Ankara'da Dikmen Vadi Konutları satışa çıkarıldı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Çankaya'da temeli atılan Dikmen Vadi Konutlarının satışa çıkarıldığını, satış geliriyle düşük ve orta gelirliler için yeni konutlar inşa edileceğini açıkladı.

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ABB'den yapılan açıklamaya göre, belediyenin emlak piyasasını vatandaşın lehine dengelemek ve elde edilecek gelirle düşük ve orta gelirliler için konut inşa etmek için çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Proje İnşaat Taahhüt Asfalt Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (PORTAŞ), Çankaya ilçesinde temeli atılan Dikmen Vadi Konutları satışa çıkarıldı.

Doğal yaşam alanları, spor kompleksleri, açık ve kapalı otopark ile ticari alanların da yer aldığı kompleks içeresinde yer alan konutları satın almak isteyenler ayrıntılı bilgiye "0312 440 94 20" numaralı telefondan veya "www.portas.com.tr" adresinden ulaşabilecek.

PORTAŞ'ın Ankara Dikmen Vadi Projesi'nde yapımı devam eden konutların satış fiyatı en düşük 1 milyon 930 bin lira, en yüksek 8 milyon 300 bin lira olacak. Konut fiyatları, blok ve kat ile büyüklüğe göre değişecek.

Ev satın almak isteyenler "https://www.portas.com.tr" internet sitesi üzerinden daire tipi, blok ve kat seçenekleri ile fiyat görerek talep oluşturabilecek.