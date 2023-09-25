Menendez yine aday olacak! Rüşvet skandalı yüzünden görevinden ayrılmıştı

Rüşvet skandalı yüzünden ABD'de gündeme gelen 69 yaşındaki Demokrat senatör Menendez'den 'siyaseti bırakmadım' çıkışı geldi. Menendez’in Demokrat Parti’den olmasa bile bağımsız olarak aday olabileceği aktarıldı.

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Rum ve Ermeni lobisine yakınlığıyla bilinen ve sık sık Türkiye karşıtı açıklamalar yaparak gündem olan ABD’li Demokrat senatör Bob Menendez yine gündemde. Yine adaylığını açıklayacağı belirtilen Menendez'in dosyası ise epey kabarık.

566 bin dolar nakit para, 13 adet külçe altın ve 60 bin dolar değerindeki Mercedes marka otomobili rüşvet olarak kabul ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılan Menendez’in 2018-2022 yılları arasında kendisine gelen hava temizleme cihazı ve egzersiz aletlerini de hiçbir ücret ödemeden sahiplendiği tespit edilmişti.

Cuma günü, “Partimden istifa etmeyeceğim. Hiçbir yere gitmiyorum” diyen Menendez politikacıların hedefi oldu.

ABD medyası Menendez’in bugün bir basın toplantısı düzenleyerek 2024 seçimleri için yeniden aday olmayı planladığını duyuracağını aktardı. Menendez’in Demokrat Parti’den olmasa bile bağımsız olarak aday olabileceği aktarıldı.