BIST 8.186
DOLAR 27,21
EURO 28,92
ALTIN 1.682,40
HABER /  GÜNCEL

Anadolu Otoyolu'nun bir kısmı onarım için trafiğe kapatıldı

Anadolu Otoyolu'nun bir kısmı onarım için trafiğe kapatıldı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi Ankara istikametinde 23 kilometrelik kesim, onarım çalışmaları nedeniyle 46 gün süreyle ulaşıma kapatıldı.

Abone ol

Sabah saatlerinde Kaynaşlı ve Abant kavşaklarına sevk edilen polis ile Karayolları ekipleri, uyarı levhaları ve dubalarla yol güvenliğini sağladıktan sonra trafiği D-100 kara yoluna yönlendirdi.

Söz konusu kesim (Bolu Tüneli dahil), tünel portallarının çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılması ve 3 viyadükte 5 derz değişimi yapılması amacıyla, saat 11.00 itibarıyla 9 Kasım saat 17.00'ye kadar trafiğe kapatıldı.

Kaynaşlı ve Abant gişeleri arasındaki 23 kilometrelik kesimde Ankara yönündeki trafik akışı 46 gün boyunca D-100 üzerinden sağlanacak, otoyolun İstanbul istikameti ise ulaşıma açık olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe rakiplerine gözdağı verdi deplasmanda 26 yıl sonra bir ilk
Fenerbahçe rakiplerine gözdağı verdi deplasmanda 26 yıl sonra bir ilk
Menendez yine aday olacak! Rüşvet skandalı yüzünden görevinden ayrılmıştı
Menendez yine aday olacak! Rüşvet skandalı yüzünden görevinden ayrılmıştı
Real Madrid liderlikten oldu Manchester City ve Inter firesiz PSG farka koştu
Real Madrid liderlikten oldu Manchester City ve Inter firesiz PSG farka koştu
Benzine indirim geliyor, 1 lira 13 kuruş ucuzlayacak! 25 Eylül 2023 benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzine indirim geliyor, 1 lira 13 kuruş ucuzlayacak! 25 Eylül 2023 benzin, motorin ve LPG fiyatları
Zonguldak'ta TTK'ye işçi alımı başvuruları başladı!
Zonguldak'ta TTK'ye işçi alımı başvuruları başladı!
İstanbul'da 3 ton istavrit balığına el konuldu, 6 kişiye ceza yağdı
İstanbul'da 3 ton istavrit balığına el konuldu, 6 kişiye ceza yağdı
Tavuklu pilavdan zehirlendiler! Hastanelere akın ettiler
Tavuklu pilavdan zehirlendiler! Hastanelere akın ettiler
Ankara'da Dikmen Vadi Konutları satışa çıkarıldı!
Ankara'da Dikmen Vadi Konutları satışa çıkarıldı!
Kişi başına düşen doktor sayısında Türkiye sonuncu
Kişi başına düşen doktor sayısında Türkiye sonuncu
Savcı Sayan'ın acı günü! Annesi 75 yaşında vefat etti
Savcı Sayan'ın acı günü! Annesi 75 yaşında vefat etti
Erol Bulut, İngiltere'yi sallıyor! Cardiff City'e yıllar sonra ilki yaşattı
Erol Bulut, İngiltere'yi sallıyor! Cardiff City'e yıllar sonra ilki yaşattı
Ek MTV için kritik gün perşembe! Kimler EK MTV ödeyecekler
Ek MTV için kritik gün perşembe! Kimler EK MTV ödeyecekler