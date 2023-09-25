BIST 8.186
DOLAR 27,21
EURO 28,92
ALTIN 1.682,40
HABER /  EKONOMİ

Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı! Bugün hesaplara yatırılıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı! Bugün hesaplara yatırılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkşeker aracılığıyla 728 milyon 74 bin lira avansın bugün pancar üreticilerinin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Abone ol

Yumaklı, X sosyal medya platformundan, pancar üreticilerine yapılacak ödemeye ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, "Türkşeker aracılığıyla 728 milyon 74 bin lira avans ödemesini bugün pancar üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Şiddet itirafı gündeme oturdu! Fotoğrafını paylaşan Ece Ronay: İntihar etti diye bir haber duyarsanız...
Foto Galeri Şiddet itirafı gündeme oturdu! Fotoğrafını paylaşan Ece Ronay: İntihar etti diye bir haber duyarsanız... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Osmaniye'de 17 düzensiz göçmen yakalandı!
Osmaniye'de 17 düzensiz göçmen yakalandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'a gitti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'a gitti!
Anadolu Otoyolu'nun bir kısmı onarım için trafiğe kapatıldı
Anadolu Otoyolu'nun bir kısmı onarım için trafiğe kapatıldı
Fenerbahçe rakiplerine gözdağı verdi deplasmanda 26 yıl sonra bir ilk
Fenerbahçe rakiplerine gözdağı verdi deplasmanda 26 yıl sonra bir ilk
Menendez yine aday olacak! Rüşvet skandalı yüzünden görevinden ayrılmıştı
Menendez yine aday olacak! Rüşvet skandalı yüzünden görevinden ayrılmıştı
Real Madrid liderlikten oldu Manchester City ve Inter firesiz PSG farka koştu
Real Madrid liderlikten oldu Manchester City ve Inter firesiz PSG farka koştu
Benzine indirim geliyor, 1 lira 13 kuruş ucuzlayacak! 25 Eylül 2023 benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzine indirim geliyor, 1 lira 13 kuruş ucuzlayacak! 25 Eylül 2023 benzin, motorin ve LPG fiyatları
Zonguldak'ta TTK'ye işçi alımı başvuruları başladı!
Zonguldak'ta TTK'ye işçi alımı başvuruları başladı!
İstanbul'da 3 ton istavrit balığına el konuldu, 6 kişiye ceza yağdı
İstanbul'da 3 ton istavrit balığına el konuldu, 6 kişiye ceza yağdı
Tavuklu pilavdan zehirlendiler! Hastanelere akın ettiler
Tavuklu pilavdan zehirlendiler! Hastanelere akın ettiler
Ankara'da Dikmen Vadi Konutları satışa çıkarıldı!
Ankara'da Dikmen Vadi Konutları satışa çıkarıldı!
Kişi başına düşen doktor sayısında Türkiye sonuncu
Kişi başına düşen doktor sayısında Türkiye sonuncu