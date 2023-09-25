Şiddet itirafı gündeme oturdu! Fotoğrafını paylaşan Ece Ronay: İntihar etti diye bir haber duyarsanız...
Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Ece Ronay 2,5 aylık hamileyken nişanlısı Mehmet Bilir’le evlenmiş ve kısa süre sonra da boşanmıştı. Mehmet Ali Erbil'in tacizine maruz kaldığını ifşa etmesiyle tanınan Ronay eski kocasından şiddet gördüğünü açıklayarak fotoğrafını paylaştı.
Mehmet Ali Erbil ile taciz davası olan fenomen Ece Ronay özel hayatıyla zaman zaman gündeme geliyordu. Mehmet Bilir ile evliliği kısa süren Ece Ronay son paylaşımıyla dikkat çekti.
Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Ece Ronay eski eşi tarafından şiddet gördüğünü açıkladı.
Eski eşi Mehmet Bilir hakkında uzaklaştırma kararı aldırmasına rağmen şiddetin devam ettiğini açıklayan Ronay şiddet gördüğü günden bir fotoğrafını da paylaştı.
"Akli dengemi kaybetmeye başladım"
Ece Ronay açıklamasında "Canıma tak etti" diyerek "Artık akli dengemi kaybetmeye başladım. Ben iyi olmazsam çocuğuma iyi bir hayat sunamam ve tek gayem Miran'a iyi bir hayat sunup s.ktir olup gitmek bu dünyadan."