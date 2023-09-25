Şiddet itirafı gündeme oturdu! Fotoğrafını paylaşan Ece Ronay: İntihar etti diye bir haber duyarsanız...

"Akli dengemi kaybetmeye başladım"

Ece Ronay açıklamasında "Canıma tak etti" diyerek "Artık akli dengemi kaybetmeye başladım. Ben iyi olmazsam çocuğuma iyi bir hayat sunamam ve tek gayem Miran'a iyi bir hayat sunup s.ktir olup gitmek bu dünyadan."