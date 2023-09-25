BIST 8.239
DOLAR 27,21
EURO 28,96
ALTIN 1.682,18
HABER /  DÜNYA

Timsah ağzında cesediyle sokağa inmişti! Timsah'ın öldürdüğü kadının kimliği belli oldu

Timsah ağzında cesediyle sokağa inmişti! Timsah'ın öldürdüğü kadının kimliği belli oldu

ABD Florida'da geçen hafta bir timsahın ağzında cesediyle dolaştığı kişinin kimliği tespit edildi. Cesedin bir kadına ait olduğu ve timsahların bulunduğu bölgeye izinsiz girdiği tespit edildi.

Abone ol

ABD'nin Florida eyaletinde ağzında insan cesediyle sokakta dolaşan timsahı görenler büyük korku yaşamıştı. 4 metrelik timsah, Florida'nın Largo bölgesinde evlerin bulunduğu sokakta ağzında cansız bir insan bedeniyle görülmüştü. Polis tarafından öldürülen timsahla birlikte ağzındaki cansız erkek bedeni de kanaldan çıkarılmıştı.

Uzun süredir evsiz yaşıyormuş

Timsahın parçaladığı kişinin uzun süredir evsiz olan Peckham olduğu belirlendi. Kadının olaydan 3 ay önce bölgede timsahların da bulunduğu göl alanına izinsiz girmekten gözaltına alındığı kaydedildi.

Kadının bedeninin bir kısmını yemiş

Yetkililer kadının göldeki timsah tarafından öldürüldüğünü, daha sonra timsahın ağzında Peckham’ın kalıntılarıyla sokağa çıktığını düşünüyor. Timsahın kadının bedeninin bir kısmını da yediği ifade ediliyor. Talihsiz kadının kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak.

Annem yaşadığı yere giderken...

Peckham’ın kızı sosyal medyada paylaştığı mesajda “Kimse bu şekilde ölmeyi hak etmez” ifadelerini kullandı. Breauna Dorris, annesinin bazı haber organlarının yazdığı gibi göldeki timsahlarla uğraşmadığını, muhtemelen diğer evsizlerle birlikte yaşadığı yere giderken timsahın saldırısına uğradığını kaydetti.

Bazı basın kuruluşları, hırsızlık suçlarından daha önce hüküm giyen kadının önceki yıllarda da timsahların olduğu alana izinsiz girdiğini yazmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kuzey Ege için fırtına uyarısı yapıldı!
Kuzey Ege için fırtına uyarısı yapıldı!
Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı! Bugün hesaplara yatırılıyor
Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı! Bugün hesaplara yatırılıyor
Osmaniye'de 17 düzensiz göçmen yakalandı!
Osmaniye'de 17 düzensiz göçmen yakalandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'a gitti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'a gitti!
Anadolu Otoyolu'nun bir kısmı onarım için trafiğe kapatıldı
Anadolu Otoyolu'nun bir kısmı onarım için trafiğe kapatıldı
Fenerbahçe rakiplerine gözdağı verdi deplasmanda 26 yıl sonra bir ilk
Fenerbahçe rakiplerine gözdağı verdi deplasmanda 26 yıl sonra bir ilk
Menendez yine aday olacak! Rüşvet skandalı yüzünden görevinden ayrılmıştı
Menendez yine aday olacak! Rüşvet skandalı yüzünden görevinden ayrılmıştı
Real Madrid liderlikten oldu Manchester City ve Inter firesiz PSG farka koştu
Real Madrid liderlikten oldu Manchester City ve Inter firesiz PSG farka koştu
Benzine indirim geliyor, 1 lira 13 kuruş ucuzlayacak! 25 Eylül 2023 benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzine indirim geliyor, 1 lira 13 kuruş ucuzlayacak! 25 Eylül 2023 benzin, motorin ve LPG fiyatları
Zonguldak'ta TTK'ye işçi alımı başvuruları başladı!
Zonguldak'ta TTK'ye işçi alımı başvuruları başladı!
İstanbul'da 3 ton istavrit balığına el konuldu, 6 kişiye ceza yağdı
İstanbul'da 3 ton istavrit balığına el konuldu, 6 kişiye ceza yağdı
Tavuklu pilavdan zehirlendiler! Hastanelere akın ettiler
Tavuklu pilavdan zehirlendiler! Hastanelere akın ettiler