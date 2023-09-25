BIST 8.239
DOLAR 27,21
EURO 28,96
ALTIN 1.682,18
HABER /  EKONOMİ

Ek MTV'yi yatıranların yüzdesi açıklandı

Ek MTV'yi yatıranların yüzdesi açıklandı

Anayasa Mahkemesi'nde açılan iptal davasının görüşüleceği ek MTV tartışması sürerken ilk taksidin ödenmesiyle ilgili veriler ortaya çıktı. Buna göre ilk taksitte tahsilat yüzde 87 oranında gerçekleşti.

Abone ol

Depremin yaralarını sarmak üzere getirilen ek MTV'de ilk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87’si gerçekleşti.

AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) edindiği bilgilere göre, 6 Şubat'ta 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgenin finansman ihtiyacını karşılanması üzere "milli seferberlik" kapsamında getirilen ek MTV ödemelerinde ilk taksit tahsilat rakamları belli oldu.

Söz konusu ihtiyacın karşılanmasına katkıda bulunmaya yönelik bir defaya mahsus olmak üzere ihdas edilen ek MTV'nin, 2023 yılı Ağustos ve Kasım aylarında iki eşit taksitte ödenmesine yönelik düzenleme yapılmıştı.

Buna göre 22 Eylül 2023 tarihi itibarıyla ilk taksit döneminde 9 milyon 919 bin 966 taşıt için 13 milyar 157 milyon 597 bin 71 lira ek MTV ödendi. Böylece ilk taksit dönemi itibarıyla beklenen tahsilatın yüzde 87'si gerçekleşmiş oldu.

İkinci taksit ödemeleri kasımda

İkinci taksiti kasım ayında ödenecek ek MTV'den 2 taksitte toplam 30 milyar lira gelir elde edilmesi hedefleniyor.

Böylelikle 10 milyon civarında taşıt için ilk taksitte elde edilen yaklaşık 13,2 milyar liralık tahsilat ile hedeflenenin yüzde 43,8'i ödenmiş oldu.

MTV
ÖNCEKİ HABERLER
Timsah ağzında cesediyle sokağa inmişti! Timsah'ın öldürdüğü kadının kimliği belli oldu
Timsah ağzında cesediyle sokağa inmişti! Timsah'ın öldürdüğü kadının kimliği belli oldu
Kuzey Ege için fırtına uyarısı yapıldı!
Kuzey Ege için fırtına uyarısı yapıldı!
Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı! Bugün hesaplara yatırılıyor
Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı! Bugün hesaplara yatırılıyor
Osmaniye'de 17 düzensiz göçmen yakalandı!
Osmaniye'de 17 düzensiz göçmen yakalandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'a gitti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'a gitti!
Anadolu Otoyolu'nun bir kısmı onarım için trafiğe kapatıldı
Anadolu Otoyolu'nun bir kısmı onarım için trafiğe kapatıldı
Fenerbahçe rakiplerine gözdağı verdi deplasmanda 26 yıl sonra bir ilk
Fenerbahçe rakiplerine gözdağı verdi deplasmanda 26 yıl sonra bir ilk
Menendez yine aday olacak! Rüşvet skandalı yüzünden görevinden ayrılmıştı
Menendez yine aday olacak! Rüşvet skandalı yüzünden görevinden ayrılmıştı
Real Madrid liderlikten oldu Manchester City ve Inter firesiz PSG farka koştu
Real Madrid liderlikten oldu Manchester City ve Inter firesiz PSG farka koştu
Benzine indirim geliyor, 1 lira 13 kuruş ucuzlayacak! 25 Eylül 2023 benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzine indirim geliyor, 1 lira 13 kuruş ucuzlayacak! 25 Eylül 2023 benzin, motorin ve LPG fiyatları
Zonguldak'ta TTK'ye işçi alımı başvuruları başladı!
Zonguldak'ta TTK'ye işçi alımı başvuruları başladı!
İstanbul'da 3 ton istavrit balığına el konuldu, 6 kişiye ceza yağdı
İstanbul'da 3 ton istavrit balığına el konuldu, 6 kişiye ceza yağdı