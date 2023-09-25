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Şırnak Üniversitesi'ndeki Ziraat Fakültesi 10 yılda sadece 30 mezun verdi!

Şırnak Üniversitesi'ndeki Ziraat Fakültesi 10 yılda sadece 30 mezun verdi!

Şırnak Üniversitesi Ziraat Fakültesi 10 yılda 30 mezun verdi. Öğrenci ve hocaların talebiyle, yönetim kurulu kararıyla verimlilik için fakülte merkeze taşınmıştı.

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Şırnak Üniversitesi'nin İdil ilçesinde bulunan Ziraat Fakültesi, öğrencileri ve tüm hocalarının talebi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu oybirliği ile merkez kampüse taşınması kararını alınmıştı.

Taşınmadan sonra Ziraat Fakültesine kayıt yaptıran öğrencilerin çoğunluğu kazandıkları fakülteye devam etmedi. Her sene kayıt yaptıran öğrenciler içerisinde 4'ü veya 5'i mezun oldu. 2014-2020 yılları arasında (6 yıl boyunca) Ziraat Fakültesini kazanan 195 öğrenci olurken, bunlardan ancak 30 öğrenci mezun olabildi. Geriye kalan 165 kişi fakültede okumaktan vazgeçti. 

İdil'de Ziraat Fakültesi'nin yanı sıra İdil Meslek Yüksek Okulu da bulunmakta. MYO'da 4 ayrı bölüm var ve bu bölümlerde 300 öğrenci öğrenim görüyor. Üniversite Yönetim Kurulu mevcut 4 bölüme 2 yeni bölüm ekleyip öğrenci sayısını 500'lere çıkartmayı amaçlıyor. Böylece en fazla 6 öğrenci mezun etmek yerine yüzlerce mezun vermek hedefleniyor.

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