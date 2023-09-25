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Karabağ'da Ermeni güçlerinin döşediği mayın infilak etti: 2 şehit

Karabağ'da Ermeni güçlerinin döşediği mayın infilak etti: 2 şehit

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerinin döşediği mayının infilak etmesi sonucu iki askerin şehit olduğunu, bir askerin yaralandığını duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün 17.35 sıralarında Azerbaycan ordusuna ait kamyonun geçişi sırasında mayının patladığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan mevzileri arasındaki ikmal yoluna Ermeni güçlerce terör amaçlı yerleştirilen antitank mayınının infilak etmesi sonucu araçta bulunan askerlerden Ekrem Şadmanov ve Tural Seyidov'un şehit olduğu, Elvin Aliyev'in yaralandığı belirtildi.

Yaralı askerin hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Sosyal medyada Şadmanov'un Azerbaycan ordusunda kurmay albay olarak görev aldığına ilişkin paylaşımlar yapıldı.

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