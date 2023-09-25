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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ali Cengiz'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ali Cengiz'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda altın madalya kazanan Ali Cengiz ile 63 kiloda bronz madalya kazanan Enes Başar'ı kutladı.

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Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda milli sporcu Ali Cengiz, Macar rakibi David Losonczi'yi finalde yenerek altın madalya elde etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2023 Dünya Güreş Şampiyonası finalinde altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Ali Cengiz'i ve dünya üçüncüsü olan Enes Başar'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

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