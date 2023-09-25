Yeşil Sol Parti'nin yeni ismi belli oldu!

Yeşil Sol Parti, Merkez Yürütme Kurulu toplantısında isim değişikliği kararı aldı. Partinin yeni ismi "Demokratik Haklar Partisi" oldu.Abone ol
Yeşil Sol Parti, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında alınan kararla isim değişikliğine gitti. Partinin yeni isminin 'Demokratik Haklar Partisi' olmasına karar verildi.
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin (Yeşil Sol) MYK toplantısı bugün gerçekleştiriliyor.
Gündemde önümüzdeki haftalarda gerçekleştirilecek kongre, siyasi gelişmeler ve partideki isim değişikliği vardı. Yeşil Sol Parti'nin yeni adının Demokratik Halklar Partisi olduğu öğrenildi.
Partinin bugün devam eden Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında isim değişikliğinin onaylandığı bilgisine ulaşıldı.
Öte yandan partinin yeni ismine ilişkin resmi açıklamanın ise toplantının ardından yapılması bekleniyor.