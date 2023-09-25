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İzmir Adliyesi önünde iki grup arasında çatışma çıktı! Ölü ve yaralılar var

İzmir Adliyesi önünde iki grup arasında çatışma çıktı! Ölü ve yaralılar var

Gelen son dakika bilgisine göre İzmir Adliyesi önündeki restoranda, iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çıkan çatışmada ölü ve yaralıların olduğu da gelen bilgiler arasında.

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İzmir Adliyesi önündeki restoranda, iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olay, İzmir Adliyesi C kapısı karşısındaki restoranda meydana geldi. İki grup, restoran içerisinde silahlarla çatıştı. Çıkan çatışmada bir kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı bilgisi geldi. 

Olay, İzmir Adliyesi C kapısı karşısındaki restoranda meydana geldi. İki grup, restoran içerisinde silahlarla çatıştı. Çatışma sonrası yaralıların bulunduğu öğrenildi.

Ölü ve yaralılar var

Çatışmada 1 kişinin öldüğü, 3 kişininde yaralandığı öğrenildi. Adliye önünde hareketlilik yaşanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

"Terör saldırısı zannettim"

Olayla ilgili soruşturma sürerken, görgü tanığı Gökhan Yıldırım, "Adliyeden çıkmıştım. İki grup çatıştı. Çok korktuk. Canımı kurtarmak için park halindeki bir otomobilin altına grip, saklandım. Terör saldırısı zannettim. Yazık yaralananlar oldu" dedi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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