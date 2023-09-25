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Fenerbahçe, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı!

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı!

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçında 28 Eylül Perşembe günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Pasla devam eden idmanın dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı. Corendon Alanyaspor müsabakasında ilk 11'de forma giyen futbolcuların antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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