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Esenler Akmercan'da asansör düştü: Yaralılar var

Esenler Akmercan'da asansör düştü: Yaralılar var

İstanbul Esenler'de bir iş yeri asansörü düştü. Yaşanan korkunç kazada olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Faciada yaralanan 7 işçi tedavi altına alındı.

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Birlik Mahallesi 796 Sokak'ta araç servis hizmeti veren 6 katlı iş merkezinde çalışan işçilerin eksi 2. kattan bindiği asansör 2. kata geldiğinde henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 işçi itfaiye tarafından kurtarılarak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere götürüldü.

Bu arada, kaza sırasında asansörün hızını yavaşlatan sistemin devreye girdiği öğrenildi.

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