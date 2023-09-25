Neşet Ertaş 12. ölüm yıl dönümünde anılıyor

Türkmen Abdallık kültürünün en önemli temsilcisi merhum Neşet Ertaş; ölümünün 12. yıl dönümünde Kırşehir'deki mezarı başında anıldı.

Abone ol

25 Eylül 2012 tarihinde İzmir'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Bozlak Sanatçısı Neşet Ertaş için Bağbaşı Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi.

Törene Ertaş ailesi ve sevenleri ile abdal geleneği temsilcileri katıldı. Duaların okunmasının ardından konuşan Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş, "Bizim acımız her zaman taze. Babamızın tabiriyle 'hepimiz yolcu ve Allah'ın misafiriyiz'. Çektiğimiz acıya göre iz bırakıyoruz. Babamızın her türküsü çalındığında biz babamızı hatırlıyor ve sesini duyuyoruz. Bazı sözden anlamaz hal bilmezler tarafından yaramız deşiliyor. Bizlere destek sunan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.