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Bulgaristan-Türkiye sınırında 74 bin euro nakit ele geçirildi!

Bulgaristan-Türkiye sınırında 74 bin euro nakit ele geçirildi!

Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye geçmeye çalışan iki yolcu otobüsünde toplam 74 bin euro ve 10 bin Amerikan doları nakit ele geçirildi.

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Sınır kapısında 30 bin euro’yu montuna gizlemeye çalıştığı Romanya'dan gelen Türkiye’ye gelen otobüste 19 yolcu taşıdığı ve yapılan detaylı arama sırasında Türk vatandaşı bir yolcunun plastik torbalar içinde beline sarılmış vaziyette euroları saklamaya çalıştı.

Bulgaristan gümrük müfettişi, yolculardan birinin otobüsteki koltuğa banknotlar koyarak bunları dış giysisiyle kapatmaya çalıştığını fark etti. Erkek Türk vatandaşının huzurunda sayılan bu paraların toplam 30 bin euro nakit olduğu belirlendi. Kişisel açıklamalarında paranın kendisine ait olduğunu belirtti.

Kontrol çalışmaları otobüsteki bir başka yolcunun da bizzat muayene edilmesiyle devam eden gümrük memurları, beline sarılı cesedin üzerinde euro banknotları ve ABD doları buldu. Rumen vatandaşı olan adam 20 bin euro ve 10 bin ABD dolarını sakladı. Yarım saat sonra yine Romanya'dan Türkiye'ye giden 19 yolculu başka bir otobüs, X-ray cihazı da dahil olmak üzere baştan sona kontrol edilmiş, herhangi bir ihlale rastlanmamıştı. Beline içinde 20 avro değerinde bin 200 banknot (toplamda 24 bin avro) bulunan bir şeffaf torba saran yolcunun kişisel muayenesi yapıldı. Ele geçirilen paranın toplam miktarı 74 bin euro ve 10 bin ABD doları oldu. İhlal edenlere Para Yasası ilgili olarak, soruşturmayı yürüten gümrük müfettişi tarafından Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde yürütülen bir ön yargılama süreci başlatıldı.

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