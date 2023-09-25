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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'ya davet etti! Genel merkezde görüşecekler

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'ya davet etti! Genel merkezde görüşecekler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı için adaylığını açıklayan Özgür Çelik ile görüşecek.

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Gazeteci Bahar Feyzan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dün akşam CHP İstanbul İl Başkan adayı Özgür Çelik’i Ankara’ya davet ettiğini yazdı. 

Feyzan, iki isim için "MYK sonrası Genel Merkez’de görüşecekler" bilgisini de aktardı.

Adaylığını açıklamıştı

CHP'de 'değişimcilerin' desteklediği CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, önceki gün CHP İstanbul İl Başkanlığı'na aday olduğunu açıklamıştı.

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