19 ilde kıskıvrak yakalandılar! Bakan ali Yerlikaya son durumu paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde Emniyet ve Jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında 45 zanlının yakalandığını açıkladı.

Abone ol

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul, Hakkari, Ağrı, Şanlıurfa, Kütahya, Konya, Elazığ, Bursa, Edirne, Bingöl, Sakarya, Aydın, Çankırı, Samsun, Antalya, Balıkesir, Mersin, Karabük ve Tekirdağ olmak üzere 19 ilde operasyon düzenlendiğini belirtti.

45 zehir tacirinin yakalandığını duyuran Yerlikaya, "Operasyonu düzenleyen kahraman Emniyetimizi, kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Geleceğimizi, çocuklarımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle mücadelemiz kararlıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın paylaşımında, operasyon anlarına ve ele geçirilen uyuşturucu maddelerine ilişkin görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.

Operasyonlara ilişkin bilgiler

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda 49,5 kilogram eroin, 34 kilogram kokain ele geçirildi ve 4 kişi yakalandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 15 kilogram metamfetamin, 9 kilogram eroin yakalandı, bir şüpheli de gözaltına alındı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, 12 kilogram eroin ele geçirilirken 5 kişi yakalandı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığının gerçekleştirdiği operasyonda, 20 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 13 kilogram skunk ele geçirildi, bir kişi yakalandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 41 kilogram kubar esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda 800 gram muhtelif içerikte uyuşturucu ele geçirildi, 8 kişi yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 1 kilogram toz esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 1 kilogram esrar, yarım kilo skunk, 300 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 2,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 20 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonlarda, 14 kilogram skunk ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonlarda, 1 kilogram çeşitli muhtelif içerikte uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun ve Sinop İl Emniyet Müdürlüklerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlarda, 2 kilogram skunk ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda, 1 kilogram kokain ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, muhtelif miktarda ve içerikte uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi yakalandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonlarda, 439 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün ayrı ayrı yaptığı operasyonlarda, 700 gram metamfetamin, 6 kilogram kenevir tohumu ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonlarda, 1 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.