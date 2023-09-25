Altın için bomba yıl sonu tahmini! Yükseliş başladı devamı gelecek elinizdekini sakın satmayın!

Altın fiyatlarında yavaştan bir yükselme görülüyor. Ama uzmanların yıl sonu tahmini bomba! Haftanın ilk işlem gününde gram altın 1682 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte altın piyasasında son durum...

Abone ol

Geçen hafta dolar kurunda ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, 1.653-1.721 lira bandında hareket ederek haftayı yüzde 1.682 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.682 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 1.924 dolardan işlem görüyor,

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bırakmasına karşın Banka, ekonomiye dair projeksiyonları ve politika faizine ilişkin üyelerin beklentilerinin yer aldığı "dot plot" grafiğinde federal fon oranına yönelik tahminini bu yıl sonu için yüzde 5,6 olarak koruyarak yılın geri kalan dönemi için bir faiz artışı olacağının sinyalini verdi.

Gözler kritik veride

Analistler, bu durumun altın başta olmak üzere değerli emtialar üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, ABD'de enflasyona ilişkin açıklanacak verilerin altının yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

İslam Memiş'ten yıl sonu tahmini

Piyasa Uzmanı İslam Memiş tv100' de kaleme aldığı yazısında altın tahmininde bulundu ve şunları kaydetti:

"Resmi kur bin 690 lira, serbest piyasalarda bin 718 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. Bin 700-bin 750 lira aralığı geçerliliğini koruyor. Dolar ile beraber yükseliş trendi devam edebilir. Geri çekilmeleri alım fırsatı olarak göreceğim. Yıl sonuna kadar 1.750-1.770-1.820-1.880 lira seviyeleri geçerliliğini koruyor."