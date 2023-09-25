Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'da!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Nahçıvan'a geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Karabağ'da ayrılıkçı Ermeni birliklere yönelik başlattığı operasyonun ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne ziyaret gerçekleştiriyor. Erdoğan'ı taşıyan uçak Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na TSİ 13.25 sıralarında indi. Erdoğan'ı havalimanında İlham Aliyev karşıladı.

Erdoğan Nahçıvan ziyareti kapsamında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'nde resmi törenle karşılanacak. Resmi törenin ardından Aliyev ile basına kapalı baş başa görüşme gerçekleştirecek Erdoğan, görüşmenin ardından Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'nde Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattı temel atma törenine katılacak.

Erdoağan ve Aliyev, daha sonra katılacağı ortak basın toplantısı ve imza töreninin ardından Nahçıvan Onarım Üretim Askeri Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve diğer yetkililer eşlik ediyor.