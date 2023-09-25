Çok fena geliyor yaz bitti kışa erken giriyoruz! İstanbul için ürküten açıklama: Ben bile korktum afet yaşamayız umarım
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, İstanbul’u etkileyecek bir yağmur vortexi olduğuna dikkat çekerek, “İstanbul'a yağış beklerken afet yaşamayız umarım” dedi. Uzman isim Ekim ayının serin geçeceğini bildirdi.
Hafta sonu resmen kavrulduk. Yeni haftaya ise oldukça serin başladık. Barajlar alarm verirken uzman isimden dikkat çeken bir uyarı geldi. Kerem Ökten "Ben bile korktum. Afet boyutunda." dedi. Ökten şunları kaydetti:
-Almanya modeli Icon, Marmara bölgesine, Özellikle de İstanbul'a çok kuvvetli yağışlar verdi. Vortex şeklinde bekliyor...
-Önümüzde bir yağmur vortex'i var. İstanbul'a yağış beklerken Afet yaşamayız umarım. Avrupa modeli Ekim başına bir yağış cephesi verdi. Ben bile korktum. Afet boyutunda. Değişime açık. Aslında değişse iyi olur...
-1 Ekim'e gireceğimiz gece tüm Türkiye oldukça serin olacak. Her yer yeşil renk. Doğu Anadolu kış moduna geçmiş...