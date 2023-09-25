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Çok fena geliyor yaz bitti kışa erken giriyoruz! İstanbul için ürküten açıklama: Ben bile korktum afet yaşamayız umarım

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Çok fena geliyor yaz bitti kışa erken giriyoruz! İstanbul için ürküten açıklama: Ben bile korktum afet yaşamayız umarım

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, İstanbul’u etkileyecek bir yağmur vortexi olduğuna dikkat çekerek, “İstanbul'a yağış beklerken afet yaşamayız umarım” dedi. Uzman isim Ekim ayının serin geçeceğini bildirdi.

Çok fena geliyor yaz bitti kışa erken giriyoruz! İstanbul için ürküten açıklama: Ben bile korktum afet yaşamayız umarım

Hafta sonu resmen kavrulduk. Yeni haftaya ise oldukça serin başladık. Barajlar alarm verirken uzman isimden dikkat çeken bir uyarı geldi. Kerem Ökten "Ben bile korktum. Afet boyutunda." dedi. Ökten şunları kaydetti:

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Çok fena geliyor yaz bitti kışa erken giriyoruz! İstanbul için ürküten açıklama: Ben bile korktum afet yaşamayız umarım

-Almanya modeli Icon, Marmara bölgesine, Özellikle de İstanbul'a çok kuvvetli yağışlar verdi. Vortex şeklinde bekliyor...

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Çok fena geliyor yaz bitti kışa erken giriyoruz! İstanbul için ürküten açıklama: Ben bile korktum afet yaşamayız umarım

-Önümüzde bir yağmur vortex'i var. İstanbul'a yağış beklerken Afet yaşamayız umarım. Avrupa modeli Ekim başına bir yağış cephesi verdi. Ben bile korktum. Afet boyutunda. Değişime açık. Aslında değişse iyi olur...

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Çok fena geliyor yaz bitti kışa erken giriyoruz! İstanbul için ürküten açıklama: Ben bile korktum afet yaşamayız umarım

-1 Ekim'e gireceğimiz gece tüm Türkiye oldukça serin olacak. Her yer yeşil renk. Doğu Anadolu kış moduna geçmiş...

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