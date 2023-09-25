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Hakkari'de müzik öğretmeninin ölümü sevenlerini yasa boğdu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde müzik öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Kotan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Özgürlük Meydanı'nda öğle saatlerinde Diyarbakır nüfusuna kayıtlı müzik öğretmeni Ahmet Kotan (32), caddede yürüdüğü esnada kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Öğretmenin yere düşmesiyle etraftaki vatandaşlar hemen 112 sağlık çalışanlarına haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kotan, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kotan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayı duyan sevenleri ve meslektaşları hastaneye akın ederken, bazı meslektaşları ise ölüm haberini almasıyla sinir krizleri geçirdi. Kotan’ın ölümünün ardından geriye söylediği şarkılar kaldı.

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