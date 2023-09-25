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Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'da İlham Aliyev ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'da İlham Aliyev ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'ne gelişinde resmi törenle karşılandı.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetlisi olarak çalışma ziyareti kapsamında Nahçıvan'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanından Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'ne, Aliyev ile aynı araçla geçti.

Tören alanına Aliyev'le birlikte gelen Erdoğan, burada askerleri selamladı.

Erdoğan ve Aliyev'in, tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.

Tören sonunda iki lider, baş başa görüşmek üzere meclise geçti.

İki lider arasındaki görüşme başladı.

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