İYİ Parti'den istifa etti! Parti kuruculuğu ve milletvekilliği yaptı 'kargaşa' deyip gitti

İYİ Parti'nin kurucular Kurulu üyelerinden ve İYİ Parti Aydın eski Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, "Muhalefetin içinde bulunduğu kargaşayı kendi adıma körüklemek istemiyorum, istifamın nedenlerini gerekirse gelecekte açıklarım" diyerek partisinden istifa etti.

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Eski İyi Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, partisinden istifa etti.

İstifası ile ilgili açıklama yapan Sezgin, “Kurucuları arasında yer aldığım İyi Parti üyeliğinden istifa ettim. Muhalefet bugünlerde büyük kargaşa içinde, ben bunu kendi adıma körüklemek istemiyorum. İstifamın nedenleri hakkında gerekirse gelecekte kapsamlı bir açıklama yaparım” ifadelerini kullandı.