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Vincenzo Montella'nın maaşı belli oldu: Sözleşmesinde tazminat maddesi de var

Vincenzo Montella'nın maaşı belli oldu: Sözleşmesinde tazminat maddesi de var

Vincenzo Montella'nın TFF'den alacağı ücret belli oldu. İtalyan hocanın kontratında tazminat maddesi olduğu da ifade edildi.

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Stefan Kuntz ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Takım'ın teknik direktörlüğüne getirilen Vincenzo Montella için 27 Eylül'de Riva'daki TFF Tesisleri'nde imza töreni düzenlenecek.

Göreve gelir gelmez İstanbul'da oynanan Süper Lig maçlarını tribünden takip eden Montella'nın maaşı da ortaya çıktı.

Lig Radyo'nun haberine göre; Vincenzo Montella'nın, TFF'den yıllık 1.8 milyon euro kazanacağı belirtildi.

3 senelik sözleşme imzalayacak olan İtalyan hocanın sözleşmesinde tazminat maddesinin de olduğu ifade edildi.

Ayrıca Montella'nın Türkiye'de kalacağı ve yurt dışına çıkarken TFF'den izin alacağı da konuşuluyor.

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