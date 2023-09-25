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Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e 'geçmiş olsun' mesajı

Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e 'geçmiş olsun' mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hastaneye kaldırılan İYİ Parti Lideri Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Viral enfeksiyon nedeniyle rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanı Sn. Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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