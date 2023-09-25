Baraja giren iki kuzenin cesetleri bulundu!

Hatay’ın Altınözü ilçesinde sıcaktan bunalan yabancı uyruklu 2 kuzen serinlemek için baraj gölüne girdiler ve kayboldular. Yapılan aramalarda iki gencin cesetleri bulundu ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Hatay’ın Altınözü ilçesinde girdikleri baraj gölünde kaybolan yabancı uyruklu 2 kuzenin cesetleri bulundu. Geçtiğimiz gün sıcak havadan bunalan 14 yaşındaki Mehmet Müne ve 16 yaşındaki Ahmet Müne isimli kuzenler, serinlemek için Yarseli baraj gölüne girmiş ve kaybolmuştu. Geçtiğimiz gün akşam saatlerine kadar yapılan aramalarda gençlerin cansız bedenine ulaşılamamış ve aramalara ara verilmişti. Doğu Akdeniz Grup Komutanlığına bağlı dalgıç ekiplerin bugün yaptığı aramalarda iki kuzenin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesetler, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.