İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında yeni gelişme: 3 sanık tahliye edildi
İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashır’in de bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada, 3 sanığa suçlarının vasfı değiştiği gerekçesiyle tahliye kararı verildi.Abone ol
İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashır’in de bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.
Sanıklar Mesut Hesso, Muhammed Şiho ve Zekeriya Muhammed Şemmuni'ye suçlarının vasfı değiştiği gerekçesiyle yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyelerine karar verildi.
Davada Ahlam Albashır ile birlikte toplam 24 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Ayrıntılar az sonra...