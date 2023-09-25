20 günlük bebeğini öldürdü! İfadesi kan dondurdu: Bebeği yere fırlattım...

Kırşehir’de 20 günlük bebeğini döverek öldüren 22 yaşındaki anne Züleyha Armut indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Züleyha Armut’un savcılıkta verdiği ifade ise kan dondurdu.

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Geçen yıl Kırşehir’de meydana gelen olayda 112’yi arayan Züleyha Armut, 20 günlük bebeğinin hareketsiz yattığını bildirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri bebeğin öldüğünü belirledi. Hastaneye götürülen ve ölü muayenesi yapılan bebeğin kollarında çıkık, çok sayıda kaburga kemiğinde kırık, kafa travması ve kafa içi kanama nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğin darp edildiğinin anlaşılması üzerine 22 yaşındaki anne Züleyha Armut gözaltına alındı.

Milliyet'den Damla Güler'in haberine göre gözaltında verdiği ifadede suçunu kabul eden anne Züleyha Armut, “Doğum yapıp eve geldikten 1 hafta sonra bebek yatarken ağlamaya başladı. Ben de kucağıma aldım. Ağlamaya devam edince yüzüne tokatla vurmaya başladım. Sonra yumrukla kafasına, avcumun içiyle de burnuna sert bir şekilde vurdum. Bu olaydan 3 gün geçtikten sonra bebeğin dili morarmaya başladı. Hastaneye götürdük. 5 gün hastanede tedavi gördü” dedi.

“Oturduğum yerden fırlattım”

Hastaneden taburcu olup eve geldiklerini anlatan Armut, “Eşimin işte olduğu sırada bebek yine ağlamaya başladı. Oturduğum yerden yatay pozisyonda bebeği yere fırlattım. Çocuk evin duvarına çarpıp yere düştü. Akşam olduğunda ayakta olduğumda bebeği kucağıma aldım ve sertçe yere attım. Ertesi gün bebeği emzirip yerine yatırdım. Bir daha uyanmadı. Hastaneye götürdük” dedi.

“Evladıma bilerek zarar vermedim”

İfadesinin ardından tutuklanan Züleyha Armut Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Mahkemede yaptığı savunmada önceki ifadesini kabul etmeyen Armut, “Vefat eden benim ikinci çocuğumdu. Ben bir anneyim, çocuğuma zarar vermek isteseydim ilk çocuğuma da zarar verirdim. Hamileliğimin son 3 ayında psikolojik baskı gördüm. Şiddet gördüm. O psikoloji ile doğum yaptım. Ben evladıma bilerek zarar vermedim” dedi.

"Şikayetçi değilim”

Züleyha Armut’un ardından bebeğin babası Devrim Armut müşteki olarak ifade verdi. Eşinin doğumdan 3-4 ay önce sürekli korktuğunu söyleyen baba Devrim Armut, “Kendisini yalnız bırakmamamı istiyordu. Eşimin psikolojisi çok bozuktu. Ailesinden ve herkesten uzaklaşmıştı. Eşimin böyle bir şey yapacağına ihtimal vermiyorum. Ailem bize sahip çıkmadı. Eşim daha 22 yaşındadır. Kimse yoktu yanında. O zamanlar eşimin psikolojisi bitik durumdaydı. Şikayetçi değilim” dedi.