Türkiye'nin en zengin adamı! Murat Ülker borçları 7 milyar dolardan 1milyar dolara indirdik

Türkiye'nin en zengin adamı Murat Ülker'den Yıldız Holding'in borçlarıyla ilgili açıklama geldi. Murat Ülker, Ülker grubunun 2018'de 7 milyar dolan olan borçlarını 1 milyar dolar seviyesine indirdiğini açıkladı.

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Ülker Grubu olarak bilinen Yıldız Holding'in, 2018 bankalara olan 7 milyar dolarlık borcu, borç yapılandırması sayesinde 1 milyar dolara geriledi. Murat Ülker, Yıldız Holding'in 2018'de 7 milyar dolan olan borçlarını 1 milyar dolar seviyesine indirdiğini açıkladı.

Barış Soydan'a konuşan Murat Ülker, "Bu performansı enternasyonel bir firma olmamıza borçluyuz. İyi ki globalleşmişiz, iyi ki beş yıl önce Türkiye'de sendikasyon yapmışız" dedi.

Ülker, "Yurt içi borcumuz yaklaşık 1 milyar doların az üzerinde ama bunun yarısı Türk lirası. Şu anda Yıldız Holding'in borç seviyesi 2,5 FAVOK çarpan ile sağlıklı bir yapıda. Yurtdışında da zaten sağlıklı bir finansal yapımız var ve orayı tamamen yurtdışından finanse ediyoruz. Faizler düşük, vadeler uzun. Mesela faiz yüzde 2,5, vade ise 12 sene" ifadelerini kullandı.