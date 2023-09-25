BIST 8.221
DOLAR 27,21
EURO 28,92
ALTIN 1.684,84
HABER /  EKONOMİ

Türkiye'nin en zengin adamı! Murat Ülker borçları 7 milyar dolardan 1milyar dolara indirdik

Türkiye'nin en zengin adamı! Murat Ülker borçları 7 milyar dolardan 1milyar dolara indirdik

Türkiye'nin en zengin adamı Murat Ülker'den Yıldız Holding'in borçlarıyla ilgili açıklama geldi. Murat Ülker, Ülker grubunun 2018'de 7 milyar dolan olan borçlarını 1 milyar dolar seviyesine indirdiğini açıkladı.

Abone ol

Ülker Grubu olarak bilinen Yıldız Holding'in, 2018 bankalara olan 7 milyar dolarlık borcu, borç yapılandırması sayesinde 1 milyar dolara geriledi. Murat Ülker, Yıldız Holding'in 2018'de 7 milyar dolan olan borçlarını 1 milyar dolar seviyesine indirdiğini açıkladı.

Barış Soydan'a konuşan Murat Ülker, "Bu performansı enternasyonel bir firma olmamıza borçluyuz. İyi ki globalleşmişiz, iyi ki beş yıl önce Türkiye'de sendikasyon yapmışız" dedi.

Ülker, "Yurt içi borcumuz yaklaşık 1 milyar doların az üzerinde ama bunun yarısı Türk lirası. Şu anda Yıldız Holding'in borç seviyesi 2,5 FAVOK çarpan ile sağlıklı bir yapıda. Yurtdışında da zaten sağlıklı bir finansal yapımız var ve orayı tamamen yurtdışından finanse ediyoruz. Faizler düşük, vadeler uzun. Mesela faiz yüzde 2,5, vade ise 12 sene" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Uzmanlar çok net uyarıyor: Ayıları asla beslemeyin!
Uzmanlar çok net uyarıyor: Ayıları asla beslemeyin!
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında yeni gelişme: 3 sanık tahliye edildi
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında yeni gelişme: 3 sanık tahliye edildi
20 günlük bebeğini öldürdü! İfadesi kan dondurdu: Bebeği yere fırlattım...
20 günlük bebeğini öldürdü! İfadesi kan dondurdu: Bebeği yere fırlattım...
AB, Azerbaycan, Ermenistan, Fransa, Almanya temsilcileri yarın Brüksel'de görüşecek
AB, Azerbaycan, Ermenistan, Fransa, Almanya temsilcileri yarın Brüksel'de görüşecek
Okul kantinlerine denetim: Tost yetkililere de pahalı geldi...
Okul kantinlerine denetim: Tost yetkililere de pahalı geldi...
8 yıldır çöp biriktiren kadının evinden 2 kamyon çöp çıktı
8 yıldır çöp biriktiren kadının evinden 2 kamyon çöp çıktı
Maximum Gençlik Festivali 6 Ekim'de başlayacak
Maximum Gençlik Festivali 6 Ekim'de başlayacak
Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e 'geçmiş olsun' mesajı
Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e 'geçmiş olsun' mesajı
Kral Charles'ın kardeşi Prens Edward İstanbul'da
Kral Charles'ın kardeşi Prens Edward İstanbul'da
Ebrar Karakurt'tan Melissa Vargas açıklaması: İstiklal Marşı öğretiyorum
Ebrar Karakurt'tan Melissa Vargas açıklaması: İstiklal Marşı öğretiyorum
Yamaç Paraşütü Dünya Akro Kupası Süper Finali Fethiye'de başladı
Yamaç Paraşütü Dünya Akro Kupası Süper Finali Fethiye'de başladı
Vincenzo Montella'nın maaşı belli oldu: Sözleşmesinde tazminat maddesi de var
Vincenzo Montella'nın maaşı belli oldu: Sözleşmesinde tazminat maddesi de var