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Numan Kurtulmuş'tan emekli maaşlarına düzenlemeye ilişkin flaş açıklama

Numan Kurtulmuş'tan emekli maaşlarına düzenlemeye ilişkin flaş açıklama

Milyonlarca emekli, maaşlarda yapılacak düzenleme ile ilgili gelişmeleri takip ediyor. Son açıklama TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan geldi. Kurtulmuş bakanlıkların çalışmalarını sürdürdüğüne dikkati çekti.

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 TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle TBMM'de bir araya geldiği toplantıda gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı.

Emekli maaşlarına ilişkin düzenlemeye yönelik açıklamalarda bulunan Kurtulmuş çalışmaların sürdüğüne dikkat çekti ve şunları kaydetti:

"Çok titiz bir çalışmayı ortaya koyuyorlar"

 "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çok titiz bir çalışmayı ortaya koyuyorlar. Cumhurbaşkanı'mızın 'Emeklileri ihmal etmek, onları yok saymak mümkün değildir' iradesi ortadadır.

"Hızlandırırız"

Dolayısıyla bu konuda hükümet çalışmasını tamamlayıp Meclise ne zaman ve ne şekil gönderir, hükümetin kararıdır. Meclise geldiği zaman biz bunu hızlandırırız. Kararı verecek olan Meclis'tir." 

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