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Sosyal medyada paylaşıldı Silifke'de denetlenen A101 şubesinde bozulmuş 11 kek bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sosyal medyada paylaşıldı Silifke'de denetlenen A101 şubesinde bozulmuş 11 kek bulundu

Mersin'in Silifke ilçesinde, sosyal medyadaki şikayet üzerine denetlenen zincir marketin şubesinde 11 paket küflenmiş kek ele geçirildi.

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İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Saray Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki zincir marketin şubesinden aldığı kekin küflenmiş olduğunu beyan etmesi üzerine harekete geçti.

Markette denetim yapan ekipler, söz konusu paylaşımdaki ürünün bulunduğu reyonları inceledi.

Küflenmiş

Kontrollerde 11 paket kekin küflendiğini belirleyen ekipler, market hakkında 5996 sayılı Kanun kapsamında yasal işlem uyguladı.

Reyonlardan toplanan ürünlerin, inceleme için üretimi yapılan kentteki İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderileceği bildirildi.

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