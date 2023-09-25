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Kuşadası'na 7 kruvaziyerle 8 bin 370 turist geldi!

Kuşadası'na 7 kruvaziyerle 8 bin 370 turist geldi!

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Ege Port limanına yanaşan 7 kruvaziyer gemiyle 8 bin 370 turist geldi.

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Kruvaziyer turizmin önemli limanlarından Ege Port Kuşadası'na, Panama bayraklı "MSC Splendida", Bermuda bayraklı "Celestyal Journey", Bahama bayraklı "Emerald Sakara" ve "Wind Star" ile Malta bayraklı "Celebrity Constellation", "Azamara Quest" ve "Star Flayer" gemileri yanaştı.

Gemilerden inen 8 bin 370 turistten bazıları, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Meryem Ana Evi ile Efes Antik Kenti'ni gezmek için tur otobüsleriyle limandan ayrıldı. Tura katılmayanlar ise kent merkezinde alışveriş yaptı.

Kuşadası Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, yoğun bir gemi trafiğine ev sahipliği yaptıklarını, bundan da memnun olduklarını söyledi.

İlçeye daha fazla sayıda yolcu gemisi ve turist girişi sağlamaya çalıştıklarını belirten Güngör, "Binlerce yolcu taşıyan, dünyanın en büyük gemilerini misafir ediyor olmak Akdeniz’in en önemli kruvaziyer destinasyonlarından biri olan ülkemize ve Kuşadası’na olan yoğun ilginin en açık göstergesidir." ifadelerini kullandı.

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