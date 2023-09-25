BIST 8.281
DOLAR 27,21
EURO 28,84
ALTIN 1.684,94
HABER /  GÜNCEL

Ankara'daki toplu ulaşım tartışması! Halk otobüsü esnafından ücretsiz biniş kartlarına ilişkin açıklama

Ankara'daki toplu ulaşım tartışması! Halk otobüsü esnafından ücretsiz biniş kartlarına ilişkin açıklama

 Ankara'daki halk otobüslerinde, ücretsiz biniş kartlarına ilişkin tartışmalara bir çözüm bulunana kadar tüm ücretsiz biniş kartlarının geçerli olacağı bildirildi.

Abone ol

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, TÖHOB ile EGO arasında yaşanan şehit ve gazi yakınları ve basın mensupları dışındaki 22 grubu kapsayan ücretsiz biniş kartı sahiplerini taşımama kararına ilişkin gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP Ankara İl Kongresi'nde, "Gerekirse araçları biz Belediye olarak satın alırız." dediğini ifade eden Kara, esnafla belediyenin anlaşması durumunda araçlarını devretmeyi düşünebileceklerini söyledi.

Kara, bugün gelinen sürece ilişkin de şunları ifade etti:

"Baktık ki araçlarımız EGO Genel Müdürlüğü Parkı'na gitmeye başladı. Vatandaşlarımızla personellerimiz arasında tartışmalar büyüdü. Dedik ki bir çözüm alınana kadar çalışmaya devam edelim, Ankaralı vatandaşlarımız mağdur olmasın, büyüklerimiz, ücretsizler, vatandaşlarımız, 65 yaşlarımız da mağdur olmasın dedik. Bugün tüm ücretsizler eski düzendeki gibi geçerlidir."

Kara, araçların belediyeye satılmasının haricindeki diğer çözüm alternatiflerini görüşmek üzere de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ile Belediye Meclisi'ndeki 4 Grup Başkanvekilinin bir araya gelmesini istediklerini dile getirdi.

"1 Ekim'e kadar bu konunun çözüleceğine inanıyoruz. Vatandaşlarımızı da mağdur edemeyiz." diyen Kara, 1 Ekim'den sonra kontak kapatmayacaklarını ifade etti.

Kara, "Araçları Ankara Büyükşehir Belediyesine devredersek, Belediye Başkanımızdan çalışan personellerimiz ile mal sahiplerine öncelik iş hakkı sunulmasını rica edeceğiz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız ve 4 siyasi partimizin il başkanlarını bu hafta gezeceğiz, Ankara halkına müjdeli bir haber vereceğiz." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
TCDD'den Marmaray'daki "LGBT kamu spotu" görüntülerine suç duyurusu
TCDD'den Marmaray'daki "LGBT kamu spotu" görüntülerine suç duyurusu
Türkiye ile Azerbaycan arasında 3 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Azerbaycan arasında 3 anlaşma imzalandı
Doğu Anadolu Gözlemevi'nde "Uzay Havası Gözlem Sistemi" kurulacak
Doğu Anadolu Gözlemevi'nde "Uzay Havası Gözlem Sistemi" kurulacak
Fransa'da iktidar, kısmi Senato seçimlerinde sandalye kaybetti
Fransa'da iktidar, kısmi Senato seçimlerinde sandalye kaybetti
Kayınpeder gelinini öldürüp cesedini yaktı! İddianamede yer alan detaylar kan dondurdu
Kayınpeder gelinini öldürüp cesedini yaktı! İddianamede yer alan detaylar kan dondurdu
Arap aşiretleri, Deyrizor'da 3 köyü teröristlerden arındırdı!
Arap aşiretleri, Deyrizor'da 3 köyü teröristlerden arındırdı!
Nahçıvan'da Erdoğan-Aliyev ortak açıklama yaptı Erdoğan'dan Ermenistan'a 'barış elini tut' çağrısı
Nahçıvan'da Erdoğan-Aliyev ortak açıklama yaptı Erdoğan'dan Ermenistan'a 'barış elini tut' çağrısı
Sosyal medyada paylaşıldı Silifke'de denetlenen A101 şubesinde bozulmuş 11 kek bulundu
Sosyal medyada paylaşıldı Silifke'de denetlenen A101 şubesinde bozulmuş 11 kek bulundu
Numan Kurtulmuş'tan emekli maaşlarına düzenlemeye ilişkin flaş açıklama
Numan Kurtulmuş'tan emekli maaşlarına düzenlemeye ilişkin flaş açıklama
Baraja giren iki kuzenin cesetleri bulundu!
Baraja giren iki kuzenin cesetleri bulundu!
Türkiye'nin en zengin adamı! Murat Ülker borçları 7 milyar dolardan 1 milyar dolara indirdik
Türkiye'nin en zengin adamı! Murat Ülker borçları 7 milyar dolardan 1 milyar dolara indirdik
Uzmanlar çok net uyarıyor: Ayıları asla beslemeyin!
Uzmanlar çok net uyarıyor: Ayıları asla beslemeyin!