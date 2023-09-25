BIST 8.281
DOLAR 27,21
EURO 28,84
ALTIN 1.684,94
HABER /  GÜNCEL

TCDD'den Marmaray'daki "LGBT kamu spotu" görüntülerine suç duyurusu

TCDD'den Marmaray'daki "LGBT kamu spotu" görüntülerine suç duyurusu

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Marmaray'da daha önce bir sosyal medya platformu için çekim izni alınan görüntülerin 4 yıl sonra farklı bir amaçla gösterime sunulduğunu, konuyla ilgili yanıltıcı beyanlarda bulunan yapımcı ve yapım şirketi nezdinde hukuki girişimlerin başlatıldığını bildirdi.

Abone ol

Marmaray'ın X adresinden paylaşılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında bir gruba ait kısa filmin yayınlandığı belirtildi.

Söz konusu kısa filmin 30 Kasım 2019'da mekan kullanma ücreti karşılığında park yerinde bekleyen boş bir tren setinde çekildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Söz konusu filmin çekimleri için kurumumuza yapılan 29 Kasım 2019 tarihli başvuruda, bir sosyal medya platformu için reklam çekileceği belirtilmiş, çekilen film 4 yıl sonra farklı bir amaçla gösterime sunulmuştur. Başvuruyu yapan reklam ajansı ticari bir reklam çekimi yapılacağı algısıyla yanıltıcı beyanda bulunmuştur. Konuyla ilgili olarak 2019 yılında yaptığı başvuruda doğru olmayan beyanlarda bulunan yapımcı ve yapım şirketi nezdinde hukuki girişimlerimizi başlattığımızı ifade ederken kurumsal olarak da izin süreçleriyle ilgili inceleme süreci başlattığımızı kamuoyuna duyururuz. Günde yüz binlerce vatandaşımıza hizmet verirken böyle bir tartışmanın içerisinde olmaktan büyük üzüntü duyduğumuzu belirtir, saygılarımızı sunarız."

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye ile Azerbaycan arasında 3 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Azerbaycan arasında 3 anlaşma imzalandı
Doğu Anadolu Gözlemevi'nde "Uzay Havası Gözlem Sistemi" kurulacak
Doğu Anadolu Gözlemevi'nde "Uzay Havası Gözlem Sistemi" kurulacak
Fransa'da iktidar, kısmi Senato seçimlerinde sandalye kaybetti
Fransa'da iktidar, kısmi Senato seçimlerinde sandalye kaybetti
Kayınpeder gelinini öldürüp cesedini yaktı! İddianamede yer alan detaylar kan dondurdu
Kayınpeder gelinini öldürüp cesedini yaktı! İddianamede yer alan detaylar kan dondurdu
Arap aşiretleri, Deyrizor'da 3 köyü teröristlerden arındırdı!
Arap aşiretleri, Deyrizor'da 3 köyü teröristlerden arındırdı!
Nahçıvan'da Erdoğan-Aliyev ortak açıklama yaptı Erdoğan'dan Ermenistan'a 'barış elini tut' çağrısı
Nahçıvan'da Erdoğan-Aliyev ortak açıklama yaptı Erdoğan'dan Ermenistan'a 'barış elini tut' çağrısı
Sosyal medyada paylaşıldı Silifke'de denetlenen A101 şubesinde bozulmuş 11 kek bulundu
Sosyal medyada paylaşıldı Silifke'de denetlenen A101 şubesinde bozulmuş 11 kek bulundu
Numan Kurtulmuş'tan emekli maaşlarına düzenlemeye ilişkin flaş açıklama
Numan Kurtulmuş'tan emekli maaşlarına düzenlemeye ilişkin flaş açıklama
Baraja giren iki kuzenin cesetleri bulundu!
Baraja giren iki kuzenin cesetleri bulundu!
Türkiye'nin en zengin adamı! Murat Ülker borçları 7 milyar dolardan 1 milyar dolara indirdik
Türkiye'nin en zengin adamı! Murat Ülker borçları 7 milyar dolardan 1 milyar dolara indirdik
Uzmanlar çok net uyarıyor: Ayıları asla beslemeyin!
Uzmanlar çok net uyarıyor: Ayıları asla beslemeyin!
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında yeni gelişme: 3 sanık tahliye edildi
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında yeni gelişme: 3 sanık tahliye edildi