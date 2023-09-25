CHP'de Cemal Canpolat adaylığını ilan edecek! Tarihi duyurdu

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cemal Canpolat, 8 Ekim'deki İstanbul kongresi beklenirken il başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Canpolat adaylığını 27 Eylül Çarşamba günü ilan edecek.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 8 Ekim'de yapılması beklenen İstanbul İl Kongresi'nde Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik'in ardından, eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat da aday olduğunu açıkladı.

Canpolat, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kuruluşunun 100. Yılında, 100 yıllık çınarın İstanbul İl Başkanlığına adayım. Geçmişte başardık! İstanbul’da bu rejime HAYIR dedik. Yine başaracağız. Gelin büyük hikayemizi birlikte yazalım… 27 Eylül Çarşamba günü saat 18:00’de tüm yol arkadaşlarımı İstanbul İl başkanlığımıza bekliyoruz."