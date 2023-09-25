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Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Mehmet Kulaksızoğlu'nun acı günü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Mehmet Kulaksızoğlu'nun acı günü

Beşiktaş Futbol A Takımı antrenörlerinden Mehmet Kulaksızoğlu'nun eşi Filiz Kulaksızoğlu hayatını kaybetti.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Filiz Kulaksızoğlu'nun cenazesi yarın Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Beşiktaş Kulübü, Filiz Kulaksızoğlu'nun vefatı nedeniyle yayımladığı mesajında "Futbol A Takımımızın Antrenörü Mehmet Kulaksızoğlu'nun kıymetli eşi Filiz Kulaksızoğlu'nun vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

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